Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, vatandaşlarına 'İran'a gitmeyin' dedi /18 Mayıs 2019 09:44

İngiltere, vatandaşlarına 'İran'a gitmeyin' dedi

İngiltere, çifte vatandaş olan ve İngiliz hükümeti ile bağlantılı kuruluşlar için çalışan İran vatandaşlarını bu ülkeye yapacakları seyahatler konusunda uyardı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, seyahat uyarısı kararının, "İran hükümetinin çifte vatandaşlar ile Birleşik Krallık'taki kurumlarla bağlantısı olan İran vatandaşlarına yönelik devam eden keyfi gözaltılar ve kötü muameleler üzerine alındığı" belirtildi. 

"İngiliz vatandaşları, özellikle de çifte vatandaşlar, birçok ülkenin vatandaşından kabul edilemez bir şekilde daha fazla keyfi gözaltı ve kötü muamele riski ile karşı karşıya" denilen açıklamada, güvenlik güçlerinin İngiliz kurumlarla bağlantısı olan kişilerden de şüphelenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, çifte vatandaşlığı tanımadığı için İngiltere'nin olası bir gözaltı durumunda yapabileceklerinin sınırlı olacağı da vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da çifte vatandaşların İran'ı ziyaret etmeleri durumunda kötü muamele riski ile karşı karşıya kalacaklarını savunarak, "İngiltere'nin sorunu çözmek için defalarca fırsat sunmasına rağmen İran rejiminin uygulamaları kötüleşti. Diğer tüm seçenekler tükendiği için şimdi tüm çifte vatandaşlara İran'a seyahat etmemeleri konusunda tavsiyede bulunmak durumundayım" dedi

İngiltere'nin seyahat uyarısı kararı, Tahran yönetiminin, British Council çalışanı bir İranlıyı casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum ettirmesinin ardından geldi.
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