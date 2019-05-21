Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere vatana ihanet yasalarını sertleştiriyor: Müebbet hapis cezası getirilebilir /21 Mayıs 2019 09:10

İngiltere vatana ihanet yasalarını sertleştiriyor: Müebbet hapis cezası getirilebilir

İngiltere, ülkenin savaştığı bir örgüte yardım etmeyi, vatana ihanet kapsamına alıp bu suçu işleyenlere ömür boyu hapis cezası vermeyi tartışıyor.

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İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, terörle mücadele ve güvenlik konularına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni casusluk kanunu hazırlığında olduklarını duyurdu.
Değişikliğin, güvenlik güçlerine tehditle mücadelede ihtiyaç duydukları yasal yetkiyi sağlayacağını kaydeden Javid, vatana ihanet kanunlarının güncellemesi için bu durumun dikkate alınması talimatı verdiğini bildirdi.

İngiltere’nin terörizm tanımının, muhtemelen yurt dışında teröre destek vererek ülkeye ihanet edenleri kapsayacak kadar geniş olduğunu söyleyen Javid, “Vatana ihanetle ilgili kanunları güncellemek, düşman devlet faaliyetleriyle mücadelemize yardım edecekse, o halde bunu dikkate almak gerekir” dedi.

Javid’in talimatı, düşünce kuruluşu Policy Exchange’in “İngiliz vatandaşı veya İngiltere’de yerleşik kişilerin ülkenin savaştığı gruplara yardım etmesi durumunda ömür boyu hapse çarptırılması” yönündeki tavsiyesinin ardından geldi.
Tavsiyede, “İngiltere’ye yönelik bir saldırı hazırlamaya veya saldırının yapılmasına yardım etme, İngiltere’ye saldırmayı amaçlayan bir devlet veya örgütün askeri ya da istihbarat operasyonlarına yardımcı olma, İngiltere’nin güvenliğine ve savunmasına halel getirme”nin ihanet kapsamına alınması istendi.

Örnek olarak da IŞİD’e destek teşvikinde bulunduğu için 5.5 yıl hapis cezası alan Anjem Choudary gösterilerek ihanetle ilgili ceza kanunları güncellenmiş olsaydı, bu kişinin müebbete mahkum edilebileceğine dikkat çekildi.
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