İngiltere üç TOMA'yı hurdacıya sattı: Nihayet kurtulduk bunlardan!

2011'de Londra'daki ayaklanmalardan sonra Muhafazakar Partili eski belediye başkanı Boris Johnson'un kararıyla 320 bin sterline (2 milyon 200 bin TL) satın alınan 3 TOMA, yıllar sonra 11 bin sterline (75 bin TL) hurdacıya satıldı. Satıştan elde edilen gelir, gençlik projelerine harcanacak.





BBC Türkçe'nin haberine göre 2014 yılında teslim edilen ama hiç kullanılmayan TOMA'lar Londralı vergi mükellefine 300 bin sterlin (2 milyon TL'den fazla) zarara mal olmuş oldu.







Nottinghamshire merkezli Ollerton Geri Dönüşüm şirketi, hurda fiyatına aldığı TOMA'ları parçalayıp ihraç edecek.





Londra'nın İşçi Partili mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Nihayet kurtulduk bunlardan" diye konuştu.





TOMA'lar 2014'de Londra'ya ulaştıklarında henüz İngiltere'de kullanılmaları konusunda yasal düzenleme bile çıkarılmamıştı.





O sırada İçişleri Bakanı olan Başbakan Theresa May, TOMA'lar geldikten bir yıl sonra 2015'te bu araçların ayaklanma gibi olaylarda kullanılmasını yasakladığı gibi, TOMA alımı konusunu daha sonra Boris Johnson'ı küçük düşürecek şekilde kullanmıştı.