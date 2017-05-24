Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı /24 Mayıs 2017 02:16

İngiltere terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardı

Manchester'da gerçekleşen saldırı sonrası yeni bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdidinin en yüksek seviyeye yükseltildiğini belirtti. May, bu adımın, yeni terör saldırılarının muhtemel olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

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Manchester'da dün IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 22 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası İngiltere, yeni saldırıların muhtemel olduğu gerekçesi ile güvenlik önlemlerini artırıyor.    

İngiltere Başbakanı Theresa May akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkedeki terör tehdidi seviyesinin en yüksek seviyeye yükseltildiğini belirtti. 

May, bunun yeni saldırıların olmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini ifade etti. May açıklamasında, ülke içerisinde gerçekleşmesi muhtemel saldırılara karşı, askeri kuvvetlerin de polisle birlikte görev yapacağını belirtti.
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