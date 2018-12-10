İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması 'ertelenecek'

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, ikisi kabineden üç kaynağın kendisine, Avam Kamarası'nda yarın İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit anlaşması ile ilgili olarak yapılacak oylamanın erteleneceğini söylediğini bildirdi. Henüz Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.





İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün kabine üyeleriyle acil bir telekonferans yapmış, oylama konusundaki son gelişmeleri ele almıştı.





Başbakanlık yetkilileri daha önce ısrarla, oylamanın erteleneceğine dair haberleri yalanlıyordu.





Theresa May'in yerel saatle 15:30'da (TSİ 18:30) Avam Kamarası'nda "Avrupa Birliği'nden ayrılmak" başlıklı bir açıklama yapacağı duyuruldu.





May'in ardından iktidardaki Muhazafakar Parti'nin Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom ve Brexit Bakanı Stephen Barclays de birer konuşma yapacak.





Stephen Barclay'in konuşmasının başlığı, "AB Ayrılığı - 50. Madde".





AB'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında İngiltere'nin Brexit'i tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.





İngiliz hükümeti ise geçen hafta Avam Kamarası'nda Brexit ile ilgili olarak bir günde üst üste yapılan üç oylamayı kaybetmişti.





Ülkede mevcut koşullarda Brexit anlaşmasının da Parlamento'da reddedilme ihtimali yüksekti.









Son gelişmeler sonrası ise İngiliz Sterlini değer kaybetti.





Sterlin/Dolar kuru 1,26'ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.





AB: Tekrar müzakere etmeyeceğiz





Başbakan May'in Brüksel'le anlaşmayı tekrar müzakere etme seçeneğine gidebileceği konuşuluyordu.





Fakat bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, "Masada bir anlaşma var. Bunu tekrardan müzakere etmeyeceğiz" dedi.





Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi ve diğer süreçlerin tamamlanması halinde, İngiltere 29 Mart 2019 günü yerel saatle 23:00'de, Türkiye saatiyle ise 30 Mart 2019 01:00'de AB'den ayrılacak.





Mevcut anlaşmaya göre ayrılıktan sonra Kuzey İrlanda belirsiz bir süre daha AB kurallarına uymaya devam edecek. Birleşik Krallık da belirsiz bir tarihte, İngiltere ve AB'nin ortak kararı sonrası gümrük birliğinden ayrılabilecek.