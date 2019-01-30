Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Parlamentosu, 'anlaşmasız Brexit'i engelleyen teklifi kabul etti /30 Ocak 2019 00:22

İngiltere Parlamentosu, 'anlaşmasız Brexit'i engelleyen teklifi kabul etti

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

SHABER3.COM

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklif parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder'' ifadesini ilave ediyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.
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