Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere muhalefetinde Brexit tekrar oylansın sesleri /24 Eylül 2018 12:09

İngiltere muhalefetinde Brexit tekrar oylansın sesleri

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit konusunda yeni bir referandum yapılması için "tüm seçeneklerin masada kalmasını" oylayacak.

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BBC Türkçe'nin haberine göre partinin lider kadrosunun önceliği, erken seçime gidilmesi.

İşçi Parti yönetimi bu durumda, Brexit müzakerelerini yürüteceklerini vurguluyor.

Ancak partinin bazı üyeleri, AB ile müzakerelerin tıkanmış göründüğü Brexit sürecinde nihai aşamada "halkın oyuna" saygı gösterecek bir yaklaşım istiyor.

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, konferansta yarın yapılacak oylamanın sonuçlarının "kendisini bağlayacağını" kabul etti.

Aralarında partinin Brexit Sözcüsü Keir Starmer ve sendikaların önemli isimlerinin bulunduğu önde gelen parti üyeleri dün akşam birkaç saat süren görüşmelerin ardından partililerin oyuna sunulacak metin üzerinde uzlaştı.

Nihai metinde "Bir genel seçim yapılmasını sağlayamazsak, İşçi Partisi aralarında yeni bir referandum için kampanya yapmak da dahil masada kalan tüm seçenekleri desteklemeli" deniliyor.

İşçi Partisi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada "Odada, Muhafazakârların Brexit müzakerelerine kaotik yaklaşımına karşı çıkmak ve parlamento herhangi bir Brexit anlaşmasını reddettikten sonra mümkün olduğunca kısa sürede bir genel seçime gidilmesi için çaba harcamak adına bir uzlaşma vardı." dedi.

Aynı yetkili ayrıca "Daha sonra ise genel seçime gidilmesini sağlayamadığımız takdirde, İşçi Partisi'nin yeni bir referandum için kampanya yapması da dahil geriye kalan masadaki tüm seçenekleri desteklemesi konusunda uzlaşıldı" diye konuştu.

İşçi Partisi, Brexit konusunda 2. bir referanduma gidilmesini resmen hiç reddetmedi. Ancak hem parti lideri Jeremy Corbyn hem de yardımcısı Tom Watson, konunun bir genel seçimle çözüme kavuşturulmasını istediklerini vurguladılar.

Dün BBC'de yayımlanan Andrew Marr Show'a katılan Corbyn, ikinci bir referandum çağrısı yapmadığını vurguladı ve "Tercihimiz genel seçim" dedi.

Ancak Jermy Corbyn ayrıca "Konferanstan ne çıkacağını bir görelim. Partimizin demokrasisinin beni bağlayacağı çok açık" diye de ekledi.

Genel seçim tartışmaları

Jeremy Corbyn ayrıca İngiltere'nin bir genel seçime yakın olabileceğini söyledi.

Corbyn, parlamentonun Başbakan Therese May'in getirebileceği bir Brexit anlaşmasını reddetmesi durumunda güvenoylamasına gidilebileceği senaryoları için de "Konuyu parlamentoya getireceğiz ve ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Buna kesinlikle hazırız" dedi.

Brexit Bakanı Dominic Raab ise sonbaharda erken seçim ihtimali için "saçma sapan bir fikir" diye konuştu.

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Ancak Başbakan Theresa May'in sunduğu AB'ye sunduğu Chequers Planı Perşembe günü Salzburg'ta yapılan AB zirvesinde birlik liderleri tarafından reddedilmişti.

May bunun üzerine "Kötü bir anlaşmayı kabul etmektense, müzakere masasından kalkmaya hazırım" demişti.
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