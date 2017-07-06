Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Kraliçesi'nin doğum gününü kutladılar /06 Temmuz 2017 18:32

İngiltere Kraliçesi'nin doğum gününü kutladılar

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, İngiltere Kraliçesi'nin doğum günü davetinden bir fotoğraf paylaştı.

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İngiltere Kraliçesi'nin doğum günü davetinden fotoğraflar

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, İngiltere Kraliçesi'nin doğum günü davetinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Moore ile birlikte Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Adil Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal görülüyor. Moore, paylaştığı mesajda doğum gününe katılan isimlere teşekkür etti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de davetten fotoğraflar paylaştı.







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