İngiltere hükümetinde Brexit krizi: Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa etti









Brexit Bakanı David Davis istifasını Pazar akşamı açıklamıştı.





Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası ise Başbakan Theresa May'in yeni Brexit planı ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce geldi.





Johnson'un istifasının ardından konuşan May, istifa eden bakanlara bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürler ettikten sonra, "Hükümet her türlü Brexit ihtimaline hazırlanmalı, buna anlaşma olmadan AB'den ayrılmak da dahil" dedi.





May, İngiltere'nin AB'den ayrılması için az zaman kaldığını, bu yüzden çalışmaların hızlanması gerektiğini belirtti:





"Referandum sonrası geçen iki yılda her fikri ve her türlü Brexit olasılığını dinledim. Doğru Brexit bu ve 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılacağız."





Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Siyasetçiler gelir geçer ama halk için yarattıkları sorunlar kalır. Brexit fikrinin de Davis ve Jonhson ile birlikte gitmemesinden üzgünüm. Ama… kim bilir?" dedi.





BBC Politika Editörü Kuenssberg: Tam bir krize dönüşebilir

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri May'in planına tepki göstermişlerdi.





May, AB'ye Brexit sonrası yalnızca malların serbest dolaşımını içeren bir öneriyle gitmeyi kararlaştırmıştı.





BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e göre Johnson'ın istifası, Başbakan için can sıkıcı ve zor bir durumu tam bir krize dönüştürme potansiyeli taşıyor.





Boris Johnson'ın 2016'daki referandumunda "Brexit kampanyasının yüzü" olduğunu hatırlatan Kuenssberg, onun istifasının Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını da tetikleyebileceği kanısında.