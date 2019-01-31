Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Brexit ertelenebilir' çıkışı /31 Ocak 2019 19:34

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Brexit ertelenebilir' çıkışı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, bazı yasaların çıkarılabilmesi için Brexit tarihinin ertelenebileceğini belirterek, hükümetin parlamentonun çalışmalarına şubat ortasında vermesi gereken arayı iptal ettiğini açıkladı.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Hunt, Brexit anlaşmasının onaylanmasının ülkenin AB'den resmi ayırılık tarihi 29 Mart'a doğru sarkabileceğini belirterek, "O zaman kritik yasaları çıkarmak için fazladan zamana ihtiyacımız olabilir. Ancak daha önce yeterli ilerleme sağlarsak, buna gerek kalmayabilir. Şu aşamada hangi senaryonun gerçekleşeceğini kesin olarak bilemiyoruz." dedi.

BAŞBAKANLIK 'ERTELEME YOK' DEDİ

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Brexit tarihiyle ilgili herhangi bir ertelemenin gündemde olmadığı bildirildi.

İngiliz hükümeti, milletvekilerinin seçim bölgelerine dönmeleri için şubat ayı ortasında planlanan parlamento tatilini de iptal etti.

'BREXİT' SONRASI UYUM YASALARI HENÜZ ÇIKARILMIŞ DEĞİL

İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekiyor.

Parlamento önceki gün yapılan oylamalarda Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin önergeleri reddederken, ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önergeyi kabul etmişti.

'TEDBİR MADDESİ'

Parlamento, daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin 'tedbir maddesinin"'değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önergeyi de kabul etmişti.

Başbakan Theresa May'in de destek verdiği önergenin kabulünün ardından, İngiliz hükümeti AB tarafından anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını talep etmiş ancak AB tarafından olumlu yanıt alamamıştı.
Başbakan May'in Brexit anlaşmasındaki değişiklik taleplerine yönelik temaslarına devam etmesi bekleniyor.


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