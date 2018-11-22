İngiltere Dışişleri Bakanı: Türkiye Tuzağı'na mı düşüyoruz?

Brexit sürecinde anlaşma koşullarını tartışan İngiliz Parlamentosu'nda ciddi fikir ayrılıkları devam ederken The Telegraph gazetesinin verdiği bilgilere göre Brexit sonrası Londra'nın 'Turkey trap' yani 'Türkiye tuzağı' benzetmesi yapılan bir duruma düşülebileceği düşünülüyor.







Euronews'te yer alan habere göre 31 yıldır AB ile müzakere pozisyonunu sürdüren Türkiye'nin halinin İngiltere'nin de potansiyel geleceği olabileceğine dikkat çeken Hunt'ın May'e bu şekilde bir uyarıda bulunması, anlaşmanın içeriği değiştirilmezse parlamentoda reddedilmesine neden olabileceği tezini güçlendiriyor.





İstifa eden Boris Johnson'ın yerine gelen Hunt Theresa May'in kabinesinde anlaşmaya ilişkin çekincelerini açık şekilde ifade etmiş olan altı bakandan biri. Gazetenin aktardığına göre Hunt 66 muhafazakar vekilin anlaşmanın aleyhine oy kullanabileceğini ileri sürüyor.





STA insiyatifleri kısıtlanabilir





İçişleri Bakanı Sajid David de benzer şekilde çekincelerini dile getirmiş ve Brexit sonrası İngiltere'nin dilediği gibi serbest ticaret anlaşmaları (STA) yapamayabileceğini söylemişti. AB ile özel bir Gümrük Birliği içerisinde olan Türkiye de STA konusunda benzer kısıtlamalar yaşıyor ve bu nedenle Gümrük Birliği'nde revizyon talep ediyor.





Geçtiğimiz hafta iki bakanın istifasına neden olan ve May'in başbakanlığını tehlikeye düşüren kabine toplantısının içeriğine ilişkin detaylı bilgiler veren İngiliz basınını konuya ilişkin aktardığı bilgiler birçok hükümet kaynağı tarafından da doğrulanmış durumda.





Brexit konulu AB Liderler Zirvesi öncesi May ile Juncker görüşmesi





Başbakan May anlaşmaya nihai halini vermek için son olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ile bir araya gelmiş ancak istenilen sonuçları elde edememişti.





Zirve hala iptal edilebilir





Alman Şansölye Angela Merkel başta olmak üzere farklı ülkelerden liderler ve diplomatlar da haftasonu gerçekleşecek olan Brexit zirvesinin güvenlik, balıkçılık, ticaret ve Cebelitarık konuları nedeniyle iptal edilme riski altında olduğunu dile getirmekten çekinmiyorlar.





Var olan anlaşma taslağı üzerinde hala İspanya, Fransa ve Almanya'nın önemli itirazları bulunuyor. May tüm bu konularda Cumartesi günü müzakere edilip ilerleme sağlanacağına inanıyor.





Bakanların İngiltere'nin geçici olarak başlayacak gümrük birliği düzenlemelerinin zamanla sürekli hale dönebilecek olduğunu ve bu şekilde AB'nin de facto uydusu haline gelme riski olduğunu vurguladıkları kaydediliyor.





Ehven-i şer mi?





May'in elindeki koz ise 'anlaşmasız Brexit' seçeneğinin tüm seçeneklerden daha kötü olması. Kabinesinin ve parlamentonun bu seçenekten uzak durmak için kendisini ve varılan anlaşma taslağını desteklemeyi tercih edileceğini düşünüyor.





Euronews