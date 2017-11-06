Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ın adı, FBI'ın 'Rus müdahalesi' soruşturmasına karıştı /06 Kasım 2017 13:35

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ın adı, FBI'ın 'Rus müdahalesi' soruşturmasına karıştı

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yürüttüğü soruşturmaya İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın adının da karıştığı belirtildi.

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The Observer gazetesinin haberine göre Bakan Johnson ve iki İngiliz yetkilinin FBI'ın soruşturmasında adı geçen kişilerle temas kurduğu ortaya çıktı.

Haberde Johnson ve İngiliz yetkililerin Trump'ın eski dış politika danışmanlarından George Papadopoulos ve İngiltere'de yaşayan Maltalı akademisyen Joseph Mifsud ile görüşmeler yaptığı ifade edildi.

The Observer'a göre bakanlık yetkilisi Alok Sharma, Mifsud ile birkaç kez görüştü ve bu görüşmelerden birine Johnson da katıldı.

Papadopoulos da, Eylül 2016'daki BM Genel Kurulu çerçevesinde o dönemde bakanlıkta üst düzey görevde bulunan Tobias Ellwood ile bir görüşme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, George Papadopoulos, FBI'a yalan ifade verdiğini kabul ettiğini açıklamıştı.
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