İngiltere başbakanlığı için aday sayısı ikiye indi

Partinin meclis grubunda yapılan son oylamada Çevre Bakanı Michael Gove elendi.





Başbakanlık yarışı, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında geçecek.





Muhafazakar Parti'nin liderini ve İngiltere'nin yeni başbakanını partinin yaklaşık 160 bin üyesi seçecek. Üyeler Cumartesi günü postayla oylarını kullanmaya başlayacak.





Partinin meclis grubunda Perşembe günü yapılan oylamada adayların aldıkları oylar şöyleydi:





Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157





Çevre Bakanı Michael Gove 61





Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 59





İçişleri Bakanı Sajid Javid 34





Muhafazakar Parti'nin liderinin ve İngiltere'nin yeni başbakanı en erken 22 Temmuz'da açıklanacak.





BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg liderlik yarışında Johnson ile ya da ona karşı pek çok potansiyel ittifakın mümkün olabileceğini söylüyor.





Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının ana gündem maddesi ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit).





Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılması gerektiğini vurguluyor.





(BBC Türkçe)



