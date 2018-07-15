İngiltere Başbakanı May: Trump AB'yi dava etmemi önerdi





ABD Başkanı, Cuma günü May ile düzenlediği ortak basın toplantısında, May'e bir öneride bulunduğunu ancak İngiltere Başbakanı'nın bunu çok "gaddarca" bulduğunu söylemişti.





BBC'de bir televizyon programına katılan May'e bu önerinin ne olduğu sorulduğunda "Bana AB'ylme müzakere etme yerine dava açmam gerektiğini" söyledi dedi.





May ayrıca hükümetinin Brexit planını savundu.





May plan sayesinde İngiltere'nin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapabileceğini, insanların serbest dolaşımına ve Avrupa Adalet Divanı'nın hükümlerinin geçerli olmasına son verebileceğini söyledi.