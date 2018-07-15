Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Başbakanı May: Trump AB'yi dava etmemi önerdi /15 Temmuz 2018 13:26

İngiltere Başbakanı May: Trump AB'yi dava etmemi önerdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC'ye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) için AB'yle müzakere etmek yerine, birliğe karşı dava açmasını tavsiye ettiğini söyledi.

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ABD Başkanı, Cuma günü May ile düzenlediği ortak basın toplantısında, May'e bir öneride bulunduğunu ancak İngiltere Başbakanı'nın bunu çok "gaddarca" bulduğunu söylemişti.

BBC'de bir televizyon programına katılan May'e bu önerinin ne olduğu sorulduğunda "Bana AB'ylme müzakere etme yerine dava açmam gerektiğini" söyledi dedi.

May ayrıca hükümetinin Brexit planını savundu.

May plan sayesinde İngiltere'nin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapabileceğini, insanların serbest dolaşımına ve Avrupa Adalet Divanı'nın hükümlerinin geçerli olmasına son verebileceğini söyledi.
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