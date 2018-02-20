İngiltere Başbakanı May camide başını örttü





Londra’daki İngiltere Müslüman Konseyi, İslam ve Müslümanlar hakkında haberlere yer verdiği Twitter hesabından May’in ülkenin güney doğusundaki Berkshire’daki Maidenhead Merkez Camii’nde başörtülü olarak yaptığı konuşmayı paylaştı.





Şarku'l Avsat Türkçe'nin haberine göre May, cami ziyareti sırasında yaptığı konuşmada “İslam ile tanışmak ve onun bir barış dini olduğunu vurgulamak için değerli bir fırsat” ifadelerini kullandı.





2015 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinlik, İngiltere’nin farklı bölgelerindeki 200’den fazla camiinin kapılarını dinler arası diyalogu güçlendirmek amacıyla yürütülüyor.





Söz konusu etkinliğe bugüne kadar birçok İngiliz siyasetçi katılım gösterdi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de katılım gösteren önemli isimler arasında yer alıyor.





İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Harun Khan, bu yılki etkinliğin ‘Kapılar açık, camiler açık cemaat açık’ sloganı doğrultusunda düzenlendiğini ve İngiltere’de çok sayıda camiinin kapılarının halka açılmasını sağladığını ifade etti. Khan açıklamasında “Camiler, İngiliz toplumunun yapısının ayrılmaz bir parçasıdır” ifadesini kullandı.