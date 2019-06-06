Samanyolu Haber /Spor / İngilizler peşine düştü /06 Haziran 2019 22:58

İngilizler peşine düştü

Galatasaray'dan Federal Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak "yılın çaylak oyuncusu" seçildi. Kabak'ı transfer etmek için 3 İngiliz takımı sırada.

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2018-2019 Futbol Sezonu arasında Galatasaray’dan Federal Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a 11 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

Ozan Kabak "yılın çaylağı" seçilmesinin akabinde şahsi Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. 

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMA İNANIYORUM"

Kabak, “Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga’ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Spor kamuoyunda Ozan'ın, bu sezon küme düşen Stuttgart takımından yılın çaylağı seçilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Ozan Kabak’ın "yılın çaylağı" seçildiğine dair bilgi notu 2 milyon kişiden fazla Twitter kullanıcısının takip ettiği Bundesliga’nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

İNGİLİZ TAKIMLARI PEŞİNE DÜŞTÜ

Ozan Kabak’ı bu yaz transfer döneminde İngiltere'nin "Premier League" takımlarından Tottenham, Manchester United ve Arsenal’ın transfer etmek istediği belirtildi. 

Ozan’ın 15 milyon euroluk serbest kalma (bonservis) bedeli bulunuyor.
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