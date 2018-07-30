Samanyolu Haber /Gündem / İngilizler AB'den ayrılık için yeni referandum istiyor /30 Temmuz 2018 18:51

İngilizler AB'den ayrılık için yeni referandum istiyor

İngiltere’de yayımlanan son ankete göre halkın yüzde 78’i hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 50’si de Brexit için yeni bir referandum yapılmasını istedi.

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Sky Data şirketinin 20-23 Temmuz tarihlerinde bin 466 kişiyle yaptığı ankete göre halkın çoğunluğu hükümetin AB'ye teklif edeceği Brexit anlaşmasının referanduma sunulmasından yana görüş bildirdi.

Buna göre halkın yüzde 50'si “hükümetin önerdiği anlaşma”, “anlaşmasız ayrılık” ve “AB’de kalmak” seçeneklerini içerecek bir referandum yapılmasını savundu. Referandum talebine karşı görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 40'ta kaldı.

Halkın yüzde 78’i hükümetin Brexit sürecini kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 74’ü de Theresa May’in başbakanlığını tatmin edici bulmadı.

Ankette, Brexit’in kendi kişisel yaşamı için iyi sonuçlar doğuracağını düşünenlerin oranı yüzde 31 iken, olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 42 olarak verildi. Halkın yüzde 51’i de Brexit’in ülkenin geneli için kötü sonuçlar doğurucağına inandığını belirtti.
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