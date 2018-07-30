İngilizler AB'den ayrılık için yeni referandum istiyor





Sky Data şirketinin 20-23 Temmuz tarihlerinde bin 466 kişiyle yaptığı ankete göre halkın çoğunluğu hükümetin AB'ye teklif edeceği Brexit anlaşmasının referanduma sunulmasından yana görüş bildirdi.





Buna göre halkın yüzde 50'si “hükümetin önerdiği anlaşma”, “anlaşmasız ayrılık” ve “AB’de kalmak” seçeneklerini içerecek bir referandum yapılmasını savundu. Referandum talebine karşı görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 40'ta kaldı.





Halkın yüzde 78’i hükümetin Brexit sürecini kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 74’ü de Theresa May’in başbakanlığını tatmin edici bulmadı.





Ankette, Brexit’in kendi kişisel yaşamı için iyi sonuçlar doğuracağını düşünenlerin oranı yüzde 31 iken, olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 42 olarak verildi. Halkın yüzde 51’i de Brexit’in ülkenin geneli için kötü sonuçlar doğurucağına inandığını belirtti.