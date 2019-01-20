Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor /20 Ocak 2019 11:15

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Richard Browning adlı eski bir İngiliz askeri tarafından icat edilen Daedlus isimli giyilebilir jet, askeri alanlarda kullanılmaya başlandı.

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İki yıl önce dünyaya duyurulan, İngiliz girişimci ve eski asker Richard Browning’in Gravity adlı şirketinde üretilen giyilebilir jet Daedalus, İngiliz ordusunda kullanılmaya başlandı. İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri’nin kullanmaya başladığı kıyafetin şimdilik eğitimleri veriliyor.

FİYATI 440 BİN DOLAR

Yaklaşık fiyatının 440 bin dolar olduğu belirtilen giyilebilir jetin 12.000 feet (3650 metre) yüksekliğe kadar çıkabildiği ve bu yüksekliklerde görev yapacak askerlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Çok güçlü jet motorlara sahip giyilebilir teknolojinin askerleri yükseklere çıkarabilmesi için 1050 beygir güç üreten jet motorları var. Ünlü hayatta kalma uzmanı ve eski İngiliz askeri olan Bear Grylls tarafından Instagram’dan paylaşılan görüntülerde askerlerin özel parkurlarda giyilebilir jet teknolojisi üzerine eğitim aldığı görülüyor.
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İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

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