İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

FİYATI 440 BİN DOLAR





Yaklaşık fiyatının 440 bin dolar olduğu belirtilen giyilebilir jetin 12.000 feet (3650 metre) yüksekliğe kadar çıkabildiği ve bu yüksekliklerde görev yapacak askerlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.





Çok güçlü jet motorlara sahip giyilebilir teknolojinin askerleri yükseklere çıkarabilmesi için 1050 beygir güç üreten jet motorları var. Ünlü hayatta kalma uzmanı ve eski İngiliz askeri olan Bear Grylls tarafından Instagram’dan paylaşılan görüntülerde askerlerin özel parkurlarda giyilebilir jet teknolojisi üzerine eğitim aldığı görülüyor.

