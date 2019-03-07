İngiliz Medyası Turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' uyarısı yapıyor

BBC Türkçe'nin aktardığı The Times gazetesinin haberi, "Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi" diye başlıyor.





Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'nın Polatlı ilçesindeki konuşması hatırlatılıyor:





"Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi."





"Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeriye girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil…"









Oliver Moody imzalı haberde, "Tehdit, özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden Erdoğan'ı eleştirmemeleri konusunda uyardığı, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Alman ziyaretçilere yönelik gözüküyor" deniliyor.

Konuyla ilgili benzer haberler Alman Der Tagesspiegel ve Bild gazetelerinde yayımlanmıştı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 5 Mart'ta yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Alman basınında çıkan haberler 'asılsız' olarak nitelenerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'terörle mücadele kapsamında yaptığı açıklamaların bağlamından koparılarak çarpıtıldığı' savunulmuştu. "Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" denilmişti.









Almanya Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Uyarıda son iki yıldır Alman vatandaşlarının Türkiye'de 'keyfi olarak' gözaltına alındığı vurgulanmıştı.





Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgilerinin Türkiye ile ilgili kısmında, "Hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması hatta beğenilmesi bile cezai yargılamalara yol açabilir" denilmişti.





Times'ın haberinde, Türkiye'de çalışan 3 Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmamasının da Berlin ile Ankara hattında sorun yarattığı belirtiliyor.





Haberde, "En büyük anlaşmazlık nedenlerinden biri, Erdoğan'ın rejiminin Türk kökenli yaklaşık 3 milyon Alman vatandaşı üzerinde etki kurmaya çalışıyor olması" denilerek şöyle devam ediliyor:





"Pek çoğu otoriter cumhurbaşkanının fanatik destekçisi, ancak önemli bir sayısının da Türkiye hükümetine karşı kanlı bir savaş yürüten PKK ile ve 2016'daki darbe teşebbüsünün arkasında olduğu söylenen İslami cemaat Gülen hareketi ile bağları var."





Haberde son 12 ayda en az yarım düzine Alman vatandaşının ülke çapında gözaltına alındığı ve bu kişilere farklı siyasi suçlar yöneltildiği de kaydediliyor.





Alman devlet televizyonu ZDF'nin İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert ve Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) için serbest çalışan Alman vatandaşı Halil Gülbeyaz'ın basın kartları uzatılmadı.