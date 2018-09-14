Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz Mahkemesi Gazprom'un mal varlığına durdurma kararını bozdu /14 Eylül 2018 00:54

İngiliz Mahkemesi Gazprom'un mal varlığına durdurma kararını bozdu

İngiliz mahkemesi, Rus doğalgaz devi Gazprom’un İngiltere ve Galler’deki mal varlıklarının dondurulması yönünde haziran ayında verilen kararı iptal etti

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Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, Rus şirketi dondurma kararının iptali için İngiliz mahkemesinde gelecek yıl yapılacak duruşma bitinceye kadar Nord Stream AG hisselerini devretmeme sözünü verdi.

Daha önce İsveç mahkemesi, önceki kararını iptal ederek Gazprom mal varlığını dondurma yetkisini vermişti.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.
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