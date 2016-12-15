İngiliz gözlemeviden Türkiye'yle ilgili çok önemli IŞİD iddiası





BBC Türkçe’nin haberine göre, geçtiğimiz ay, bir süre IŞİD tarafından kontrol edilen ve örgütün Musul operasyonu sonrası çekildiği 6 tesisi gezen kuruluş, gözlemleri ile ilgili bir rapor hazırladı.







Raporda, IŞİD’in Türkiye içinde büyük bir “tedarikçi ağı” bulunduğu, Suriye üzerinden “Musul’a sokulan silahların ve mühimmatın hammaddesinin büyük bölümünün Türkiye iç pazarından sağlandığı” ifadesi yer alıyor.





IŞİD’in “teknik bir kesinliğe” ulaştığı silah yapım tesislerinde kullanılan potasyum nitrat ve aliminyum gibi bazı hammaddeleri Türkiye’den de tedarik ettiği öne sürülüyor.





Raporda ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra Letonya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de IŞİD’e, potasyum nitrat ve sorbitol gibi hammadde tedarik edildiğine ilişkin iddialar yer alıyor.





İddia ile ilgili olarak Türkiye’de hükümet yetkililerinden şu ana kadar henüz bir açıklama yapılmadı.





Rusya, Nisan ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, Türkiye’nin IŞİD’e yasadışı yollardan silah ve askeri malzeme gönderdiği iddialarını içeren bir rapor sunmuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin IŞİD’e lojistik destek sağladığı iddiasına tepki göstererek, “Şu anda sadece Suriye ve Irak’ta DAEŞ’in verdiği kayıp bizim onlarla mücadelemizde 3 bine ulaşmıştır. Bu mücadeleyi veren bir ülke, DAEŞ’e nasıl destek veriyor? Böyle bir anlayış olabilir mi, böyle bir yaklaşım olabilir mi?” demişti.