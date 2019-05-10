Samanyolu Haber /Spor / İngiliz futbol tarihinde bu bir ilk... /10 Mayıs 2019 22:39

İngiliz futbol tarihinde bu bir ilk...

İngiliz kulüpleri, Avrupa kıtasının en büyük iki futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde finale çıkarak, tarihte bir ilke imza attı.

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Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında Arsenal Valencia'yı yenerken, Chelsea Eintracht Frankfurt'u penaltılarla geçip finale adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool Barcelona'yı, Tottenham da Ajax'ı futbol tarihine geçen geri dönüşlerle saf dışı bırakmıştı.

Böylece tarihte ilk kez, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük iki turnuvasında finalist takımlar tek bir ülkeden gelmiş oldu.

İngiliz takımları daha önce iki kez Avrupa kupalarında finalde birbirleriyle oynamıştı. Tottenham 1971-72 Uefa Kupası'nda Wolverhampton'ı yenmiş, Manchester United da 2007-2008 Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi yenip, kupayı almıştı.

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri: Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig

İspanya da 2015-2016 sezonunda iki kupadaki dört finalistin üçünü çıkartmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış, Unai Emery'nin yönetimindeki Sevilla da Avrupa Ligi kupasını almıştı.

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri "İngiltere'de futbolun düzeyi çok yüksek ve Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig" dedi.

Arsenal ve Chelsea'nin karşılaşacağı Avrupa Ligi finali Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs'ta oynanacak. Arsenal kupayı alırsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini garantilemiş olacak ve beş İngiliz takımı devler liginde mücadele edecek.

Premier Lig'i ilk dört sırada tamamlayı garantileyen Chelsea, gelecek yılın Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.

68.700 kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde UEFA finalist takımların taraftarlarına sadece 6'şar bin bilet ayırdı. Bu durumun bilet dağıtımını "çok zorlaştıracağını" söyleyen Arsenal kararı "hayal kırıklığı" diye tanımladı.

Tottenham ve Liverpool ise, Madrid'te 1 Haziran'da karşı karşıya gelecek. İngiltere'den Madrid'e direk uçuşların finalin oynanacağı dönemde 1300 sterline çıktığı belirtiliyor ve bazı havayolu şirketeleri "vurgunculuk" yapmakla suçlanıyor.

İngiliz takımları Ağustos ayındaki Süper Kupa'da da karşı karşıya gelecek ve bu maç da İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

(BBC Türkçe)

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