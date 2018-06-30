Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz listesi yayınlayan Çakıcı'ya soruşturma açıldı /30 Haziran 2018 04:48

İnfaz listesi yayınlayan Çakıcı'ya soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Alaattin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretiyle gündeme gelen ve son günlerde yaptığı tehdit içerikli açıklamalarla medyada adı duyulan Alaattin Çakıcı, Karar gazetesi yazarlarını hedef alan bir açıklama yapmıştı.
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