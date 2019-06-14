Teslim olan gazeteciyi hapishanede yer yok diye içeri almamışlar

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle cezaevine girmek üzere adliyeye gitti, burada kendisi infazı gelmesine rağmen yer yok diye geri gönderildi.







Ankara'da geçen ay uğradığı sopalı saldırıyla gündeme gelen Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'daki Ayaş Cezaevi'ne gönderildi.





Demirağ, cezaevine gönderilmeden önce yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağı bilgisini köşesinde aktardı.





"Canım memleketimde hapishaneye girmek bile mesele" diyen yazar, "Hastanede yattığım için bir ay süre ile ertelenen infazın yerine getirilmesi için Adliyeye gittim. Cezaevlerinde yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağı söylendi. Sonuç da kendimizi ona göre hazırladık" diye yazdı.





Demirağ, "İktidar partisi yeni bilmem kaç tane cezaevi yapmakla övünüyor. Gider ayak iktidara bir önerim olacak. Bu işin özelleştirilmesi şart. ABD'nin bazı eyaletlerinde 'özel cezaevleri' var. Hazır hükümet köprü ve hastaneler için hasta ve geçiş garantisi veriyor ya. Tutuklu ve hükümlü garantisi verilerek yeni cezaevlerinin inşaası sağlanabilir" ironisi yaptı:





"Böylelikle devletin hazinesinden para çıkmaz. Enflasyon artmaz! Sonuç da yeni iş ve istihdam alanı açılır. Yandaşlar zengin edilir. Ne dersiniz? Hazır potansiyel var iken bu fırsatın kaçırılmaması lazım. Arz-talep var..."





TAHLİYE EDİLDİ





Bu arada Demirağ, dün gece denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edildi.