'İncirlik'ten gidin' restini çekti çekmesine de...

Ancak NATO'nun bugün, Türkiye'nin de oyuyla IŞİD karşıtı koalisyona dahil olması bekleniyor.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre NATO'da uzun yıllar Türkiye adına görev yapmış emekli Tuğgeneral Ali Er, NATO'nun IŞİD karşıtı koalisyona dahil olmasıyla birlikte, Alman vekillerin İncirlik'e doğrudan girebileceğini söyledi.

‘ALMANYA'DAN DOĞRUDAN İNCİRLİK'E SEYAHAT EDEBİLECEKLER'

Tuğgeneral Er, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, NATO'nun IŞİD karşıtı koalisyona katılma kararı alması halinde, Alman vekillerin 'NATO geçici görev emri' ile Almanya'dan doğrudan İncirlik'e seyahat edip, üste görev yapan Alman askerlerini ziyaret etme imkânına kavuşacaklarını söyledi.

Er, "NATO IŞİD karşıtı koalisyona katıldığı takdirde, İncirlik otomatik olarak NATO kullanımına açılacak. Almanya da bir NATO üyesi. Almanya, şimdiye kadar Türkiye ile yaptığı ikili anlaşma çerçevesinde İncirlik'e uçak gönderiyordu. Türkiye de, egemenlik hakları çerçevesinde Alman vekillerin İncirlik ziyaretlerini kısıtladı, izin vermedi. Ancak NATO kararıyla birlikte, NATO çerçevesinde uçak ve asker gönderebilecek. Alman vekiller de, kendi ülkelerinden doğrudan, Türkiye'ye hiç girmeden NATO üssü konumuna gelecek İncirlik'e seyahat edebilecekler" dedi.





‘TÜRKİYE BAŞKA HAVA ÜSLERİNİ DA AÇMAK ZORUNDA KALABİLİR'





Er'in dikkat çektiği bir başka konu ise, NATO'nun IŞİD karşıtı koalisyona katılması halinde, Türkiye'nin İncirlik dışındaki başka hava üslerini de NATO ülkelerine açmak zorunda kalma ihtimali.





Er, zirvede kararın alınmasının ardından NATO'nun askeri kanadının 'harekâta başlama direktifi' yayınlayacağını, bu direktif çerçevesinde de NATO'nun IŞİD karşıtı harekâta ilişkin bir planlama yapacağını anlattı. Ali Er, "Bu planlama çerçevesinde, Türkiye'den İncirlik dışında Diyarbakır gibi, Malatya gibi hava üslerini de açması istenebilir. Sadece İncirlik değil, Türkiye'nin diğer askeri üsleri de, yapılacak harekat planına göre IŞİD karşıtı mücadelede kullanıma açılabilir" diye konuştu.





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