'İncirlik'teki üst düzey ABD'li komutanlar tutuklansın' talebi

Ulusalcı Aydınlık gazetesinin haberine göre TAYDER, aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların bulunduğu 11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.







60 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde şüpheli ABD’li askerler 'F... silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldrmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin egemenliğini tehlikeye atma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.





Dilekçedeki ABD’liler şöyle sıralandı:





"ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD eski İSAF Komutanı General John F. Campbell, Nevada 99. Hava Üssü Filo Komutanı Albay Richard H.Boutwell, İncirlik Üssü’ndeki ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay John C. Walker, Albay Michael H. Manion, Albay David Eaglen, Albay David Trucksa, Yarbay Timothy J. Cook, Yarbay Mack R. Coker, Başçavuş Thomas S. Cooper, Başçavuş Vegas M. Clark ile 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve tespit edilecek diğer ABD’li askerler."







