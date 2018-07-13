Samanyolu Haber /Gündem / İnce'nin, onun tavsiyesiyle konuşmadım dediği Altay: Çıkıp ne diyecektik? /13 Temmuz 2018 16:51

İnce'nin, onun tavsiyesiyle konuşmadım dediği Altay: Çıkıp ne diyecektik?

CHP Grup Başkanvekili Altay "Seçim geçesi çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm" dedi.

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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir gazetecinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün bir televizyon programında, "Engin Altay'ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım" yönündeki açıklamasını sorması üzerine Altay, şu değerlendirmeyi yaptı: "O geceyle ilgili Sayın İnce, belki biraz eksik söyledi. O gece açıklama yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramıza yaptık. YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin netleşmesi noktasında bence beklemekte fayda vardı. Halen aynı düşüncedeyim. O gece çıkıp ne diyecektik?

Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Verileri, veri akışlarını takip ediyoruz. Tabloya bakıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından özel olarak da veri alıyoruz. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu saat 9 itibarıyla gördük. Ama siyasette umut bitmez. Gecenin 4'ünde kalkıp, Erdoğan'a hayırlı olsun demesinin de bir anlamı yoktu. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı  ben veririm. O karar da bizim değerlendirmelerimizle birlikte kendisine aittir. Kendisi de öyle söyledi zaten.

Bunu mesele yapmanın bir alemi yok. Şunu anlamıyorum; 'O gece niye 2'de, 3'te televizyona çıkılmadı?' Kamuoyu bu meseleye çok takıldı. Çıkılıp ne denilecekti? Herkes işin son dakikasına kadar, sandıktaki sandıkta, seçim kurullarındaki burada işini yapar, bütün bu işler, ertesi gün öğlene doğru bitti. İş bitmeden, çıkıp da ortalığı birbirine katmanın da alemi yok, daha netleşmemiş bir yenilgiyi kabul etmenin de bir alemi yok. Yapılanlar doğrudur. 24 Haziran'la ilgili bir şey kaşınmak isteniyorsa, kaşınacak nokta gece niye açıklama yapılmadı noktası değildir."

İnce'ye dünkü açıklamalarından dolayı kırgın olup olmadığının sorulmasına karşılık Altay, kırılmadığını, İnce'nin 16 yıllık dostu olduğunu, ömrü sona erene kadar da dostu kalacağını söyledi.

Kurultaya yönelik imza tartışmalarının sorulması üzerine Altay, CHP'nin sahibinin örgüt olduğunu vurguladı.
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