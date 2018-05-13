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İnce'nin annesiyle konuşması paylaşıldı
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İnce'nin annesiyle konuşması paylaşıldı
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13 Mayıs 2018 10:45
İnce'nin annesiyle konuşması paylaşıldı
Muharrem İnce ile annesi arasında geçen telefon görüşmesi, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı
Annesinden İnce'ye: Üşütme
Twitter'da Muharrem İnce'nin hesabından paylaşılan videoda İnce'nin annesi bir dizi nasihat sergiliyor ve seçim kampanyasıyla ilgili bazı yorumları yer alıyor
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