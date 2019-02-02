İncelenen her deniz canlısında plastik kalıntısı bulundu

Araştırma kapsamında incelenen yunus, balina ve fokların hepsinin bağırsağında 5 milimetreden küçük mikroplastikler bulundu. Bu plastiklerin giysi, balık ağı, diş fırçası, yiyecek ambalajı ve plastik şişe kaynaklı olabileceği düşünülüyor.







Bilim insanları plastiklerin hayvanlar üzerindeki etkisi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Greenpeace İngiltere Okyanus ve Plastik Kampanyası Sorumlusu Louise Edge şöyle konuştu:





“İncelenen her deniz canlısında mikroplastik bulunması kaygı verici. Bu durum denizlerimizdeki plastik kirliliğinin boyutunu da gözler önüne seriyor. Aynı zamanda hükümetler ile büyük şirketlerin, denizlerimize ve deniz canlılarına zarar veren plastik atıkları azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini gösteriyor.”





Her sene yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Bu, dakikada bir kamyon dolusu plastik demek.