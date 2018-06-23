İnce'den son mitinginde 'seferberlik' çağrısı... Sabotaj bilgisi var....

24 Haziran seçimleri öncesi son mitingine çıkan Muharrem İnce Maltepe Meydanı’da İstanbul’da çok kalabalık bir kitleye seslendi. Yağmura rağmen meydanı dolduranların ilgisi daha önce CHP mitinglerinde görülmediği kadar kalabalıktı. Milyonların karşısına çıkan Muharrem İnce, mitingi canlı vermeyen televizyon kanallarına çattı, yayını kestirdiği iddiası ile Erdoğan’a yüklendi.











“ERDOĞAN! DELİKANLI OL İKİ DAKİKA ÖYLE GİT”

Konuşmasının başında ulusal televizyonların yayını vermemesi ve internet erişiminde yaşanan bazı aksaklıklar sonrası Muharrem İnce kendisine ulaşan not sonrası, “Sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol iki dakika öyle git, gitmenin de bir şerefi var” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi.





Muharrem İnce’nin Maltepe mitinginden öne çıkan satır başları şöyle:





“Burada 5 milyon kişi var ama hiç bir televizyon canlı vermiyor. Burayı canlı vermeyen televizyonları canlı yayında yargılayacağız.”





“SARAYPEREST DOYMUYOR”

“136 yıllık bir kurum var MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı. Bunu 5 gün süren var seni sokağa atıyorum…./ Ya doymuyor sarayperest doymuyor…/ Ankara’daki sarayı bilim merkezi yapacağım öğrencilere vereceğim.”





“Millet bahçesi yapacakmış. Sen dünyanın en büyük millet bahçesinin içine saray yaptırdın. Kim inanır sana?”





“İstanbul’da kongre, kültür sanat, gastronomi turizmini geri getireceğiz. İstanbul’a ihanet ettiler, İstanbul’u katlettiler.”













“PARALEL DEVLET KURUYOR”

“Devlet yönetimini değiştirecekmiş. Paralel bir devlet kuruyor, paralel!”





“Bu şemaya baktığınızda( Erdoğan’ın tanıttığı yeni devlet düzeni). Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yangın varken itfaiye teşkilatını değiştirmek gibi bir şey. Yangın var Erdoğan!Yangın!”





“ERDOĞAN GİBİ FAŞİST KAFALI BİR ADAM…”

“Erdoğan gibi faşist kafalı bir adam 5 milyonu görünce ‘kesin yayını’ diyor. Korku! Korku!”





“Senin köprü 228 lira, Demirel’inki 11 lira. O diyor ki parası olan geçsin./ Yakında parası olan hastaneye gitsin diyecek. Hatta parası olan yaşasın diyebilirdi.”













“Sihirli bir sayım var; 29. Türkiye yaş ortalaması bu. Gençlerle yapacağım bunu gençlerle. Kindar nesil bunu yapamaz, bilinçli olacaksınız, marka yaratacağız.”





“TRT GENEL MÜDÜRÜNÜ BAĞIMSIZ YARGIYA VERECEĞİM”

“İstanbul, Ankara, İzmir’de milyonlarca vatandaşıma seslendim. TRT bunların bir saniyesini bile vermedi. N’apmalı bu TRT’ye? Satalım mı bu TRT’yi? / Anayasayı çiğneyen bu TRT Genel Müdürünü bağımsız yargıya göndereceğiz.”





“Faizler arttı faiz lobisi dedin, dolar arttı dolar lobisi dedin. Şimdi de soğan lobisi mi diyeceksin? Ustaya bak ustaya soğan doları geçmiş.”





SANDIK SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI

“Sizlere 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Sandık başlarından ayrılmayacaksınız. Bir gün oruç tutun bir şey olmaz. Ben oyumu kullanıp, doğru Ankara’ya YSK’nın önüne gideceğim. Bu memleket sahipsiz değil, meydanlardayız.”





ÇİLLER’E GÖNDERME: OĞLANIN KREDİSİ İÇİN GELMİŞ OLABİLİR MİSİN?

“Bu son çırpınışlarıdır. Eğer İstanbul’da 5 milyonu görmezlikten gelip canlı yayını kestiriyorsan Erdoğan sen bitmişsindir, bitmiş. Geçen Yenikapı’ya bitmiş bir siyasetçi geldi, ‘devletin bekası için geldim’ dedi. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin?”





“Kampanya sürecinde gidemediğim iller oldu. Buradan söylüyorum, cumhurbaşkanı seçilirsem gideceğim ilk il Erzurum olacak.”





“Bu işi başardık Allah’ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum İstanbul!”