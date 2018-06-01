İnce'den Kürt seçmene sıcak mesaj

İngiliz Financial Times'a konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Kürt sorunuyla ilgili, "Bu meselenin çözülmesi gerek. Bırakın herkes tartışsın. Bırakın kırmızı çizgiler olmasın" dedi.







BBC Türkçe'nin aktardığı, Laura Pitel ve Funja Güler imzalı haberde, İnce'nin partisi CHP'ye mesafesiyle bilinen Kürt seçmene ulaşmayı başardığı görüşüne yer verildi.





Haberde, İnce'nin HDP'nin bir buçuk yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiği de hatırlatıldı.





Kamuoyu araştırmalarında halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde olan eski fizik öğretmeninin Erdoğan için en zorlu rakip olduğunu yazan FT, İnce'ye seçimler öncesi sokaklardaki havayı sordu.





'ÜLKENİN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR CUMHURBAŞKANINA İHTİYACI VAR'





"Bu seçimlerde daha umutluyuz, bunu bir tek ben söylemiyorum, sokaklar söylüyor" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Türkiye bir korku toplumuna dönüştü. Kamu görevlileri benimle fotoğraf çektirmekten dahi kaygı duyuyor. Esnaf Muharrem İnce'nin mitingine katılma konusunda kararsız çünkü yarın vergi müfettişleri gelecek."





FT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de medya sektörünün 'acınası bir durumda' olduğunu dile getiren İnce, mitingleri ve demeçlerinin hükümete yakın medya kuruluşlarınca yayınlanmadığı şikayetini de yineledi.





İnce, "Ülkenin demokrat ve özgürlükçü bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" diye konuştu.





ERDOĞAN VE İNCE'NİN BENZERLİKLERİ





Haberde ayrıca, Erdoğan ve İnce arasındaki bazı 'benzerliklere' dikkat çekildi.





Rizeli Erdoğan'ın Karadeniz'in bu bölgesinde önemli bir desteği var. İnce'nin annesi de Rize doğumlu. Ancak FT'ye göre tek ortak özellikleri bu değil: İkisi de uzun boylu ve keskin siyasi söylemlere sahipler.





Siyasi kariyeri Erdoğan'ın 10 yıl gerisinde olan İnce'nin kendini çok farklı bir siyasetçi olarak nitelediği belirtilen haber, şöyle sürüyor:





"İnce, bisiklet sürüyor, Erdoğan gibi sarayda değil evinde yaşayacağını söylüyor. Muhalefeti 'çöp' ve 'vatan haini' olarak gören Erdoğan'dan farklı olarak, 80 milyonun cumhurbaşkanı olma sözü veriyor. İnce seçime haftalar kala sesini duyurmalı. Karşılaşacağı bir diğer zorluk, sandıkların kendisi. İktidar partisi muhalefetin seçimlerde hile olabileceği iddiasına şiddetle karşı. 2017 anayasa değişikliği referandumunda YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) oylamanın ortasında kuralları değiştirdiğini bilen İnce, işi şansa bırakmayacak."





Haber, İnce'nin, "YSK son anda bir şey yapmaya çalışırsa, buradan onları uyarıyorum. 50 bin avukatı cübbeleriyle YSK önüne çağıracağım" sözleriyle son buluyor.