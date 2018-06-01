Samanyolu Haber /Gündem / İnce'den Kürt seçmene sıcak mesaj /01 Haziran 2018 18:12

İnce'den Kürt seçmene sıcak mesaj

Kürt sorununun 'kırmızı çizgiler' olmaksızın tartışılması gerektiğini ifade eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ülkenin demokrat ve özgürlükçü bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

İngiliz Financial Times'a konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Kürt sorunuyla ilgili, "Bu meselenin çözülmesi gerek. Bırakın herkes tartışsın. Bırakın kırmızı çizgiler olmasın" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı, Laura Pitel ve Funja Güler imzalı haberde, İnce'nin partisi CHP'ye mesafesiyle bilinen Kürt seçmene ulaşmayı başardığı görüşüne yer verildi.

Haberde, İnce'nin HDP'nin bir buçuk yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiği de hatırlatıldı.

Kamuoyu araştırmalarında halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde olan eski fizik öğretmeninin Erdoğan için en zorlu rakip olduğunu yazan FT, İnce'ye seçimler öncesi sokaklardaki havayı sordu.

'ÜLKENİN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR CUMHURBAŞKANINA İHTİYACI VAR'

"Bu seçimlerde daha umutluyuz, bunu bir tek ben söylemiyorum, sokaklar söylüyor" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir korku toplumuna dönüştü. Kamu görevlileri benimle fotoğraf çektirmekten dahi kaygı duyuyor. Esnaf Muharrem İnce'nin mitingine katılma konusunda kararsız çünkü yarın vergi müfettişleri gelecek."

FT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de medya sektörünün 'acınası bir durumda' olduğunu dile getiren İnce, mitingleri ve demeçlerinin hükümete yakın medya kuruluşlarınca yayınlanmadığı şikayetini de yineledi.

İnce, "Ülkenin demokrat ve özgürlükçü bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" diye konuştu.

ERDOĞAN VE İNCE'NİN BENZERLİKLERİ

Haberde ayrıca, Erdoğan ve İnce arasındaki bazı 'benzerliklere' dikkat çekildi.

Rizeli Erdoğan'ın Karadeniz'in bu bölgesinde önemli bir desteği var. İnce'nin annesi de Rize doğumlu. Ancak FT'ye göre tek ortak özellikleri bu değil: İkisi de uzun boylu ve keskin siyasi söylemlere sahipler.

Siyasi kariyeri Erdoğan'ın 10 yıl gerisinde olan İnce'nin kendini çok farklı bir siyasetçi olarak nitelediği belirtilen haber, şöyle sürüyor:

"İnce, bisiklet sürüyor, Erdoğan gibi sarayda değil evinde yaşayacağını söylüyor. Muhalefeti 'çöp' ve 'vatan haini' olarak gören Erdoğan'dan farklı olarak, 80 milyonun cumhurbaşkanı olma sözü veriyor. İnce seçime haftalar kala sesini duyurmalı. Karşılaşacağı bir diğer zorluk, sandıkların kendisi. İktidar partisi muhalefetin seçimlerde hile olabileceği iddiasına şiddetle karşı. 2017 anayasa değişikliği referandumunda YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) oylamanın ortasında kuralları değiştirdiğini bilen İnce, işi şansa bırakmayacak."

Haber, İnce'nin, "YSK son anda bir şey yapmaya çalışırsa, buradan onları uyarıyorum. 50 bin avukatı cübbeleriyle YSK önüne çağıracağım" sözleriyle son buluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnce'den Kürt seçmene sıcak mesaj Sonraki Haber >>

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:03