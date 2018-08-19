Samanyolu Haber /Politika / İnce Yahudi toplumundan özür diledi /19 Ağustos 2018 13:41

İnce Yahudi toplumundan özür diledi

CHP'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verilen 'Yahudi Cesaret Ödülü' ile ilgili yaptığı eleştirilerden geri adım attı ve Türk Yahudi toplumundan özür diledi.

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İnce, Erdoğan'ı eleştirdiği Twitter paylaşımında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirterek, "Dünyada ‘Yahudi Cesaret Ödülü’ ya da diğer adıyla ‘Davut Yıldız’ı alan tek Müslüman, Recep Tayyip Erdoğan’dır." diye yazmıştı.

Bu sözleri için özür dileyen İnce, şunları söyledi:

“Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı. Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz”. 

İnce, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini şöyle sürdürmüştü: 

"İsrail'de nükleer enerji kapasitesi nedir, diye Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada çekimser oy verdiler. Hüseyin Çelik, milli eğitim bakanıyken 60 bin okula yazı yazdılar, ‘İsrail, mallarını boykot etmeyin' diye. Dünyada ‘Yahudi Cesaret Ödülü' ya da diğer adıyla ‘Davut Yıldız'ı alan tek Müslüman, Recep Tayyip Erdoğan'dır.

‘Suriye sınırındaki mayınlı arazileri İsraillilere mi vereceksiniz siz?’ dediğimizde, bize ‘Yahudi düşmanı' diyorlardı. Kürecik'te neyi koruyor o radarlar, İsrail'i mi koruyor? Hala bunun cevabını vermiş değiller. Mavi Marmara'yla ilgili söyledikleri neydi? Son geldiği noktaya bakın. En sonda ne dedi? ‘Bana mı sordunuz giderken?”. Peki sen, İsrail'in başkentinin Tel Aviv olduğunu bilmiyor musun da Mavi Marmara'yla ilgili yaptıkları anlaşmaları bir Ankara'da imzaladılar bir de Kudüs'te imzaladılar? O imzayı atarken, aklın neredeydi senin? Bilmiyor muydun, oranın başkentinin Tel Aviv olduğunu?"
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