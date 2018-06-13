Samanyolu Haber /Gündem / İnce: Saray bahçesine hurma diktirdi, ürün vermeyince yerden ısıtma yaptırdı /13 Haziran 2018 14:20

İnce: Saray bahçesine hurma diktirdi, ürün vermeyince yerden ısıtma yaptırdı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri mitinginde Tayyip Erdoğan için sarayın bahçesine dikilen hurma ağaçlarını gündeme getirdi.

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

İnce konuşmasında “Erdoğan’ın hiçbir şeyi yerli değil. Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş, hurma ağaçları hurma vermemiş. Fransa’dan uzman getirmişler, yerden ısıtma yapmışlar. Neymiş beyefendi taze taze hurma yesin diye.” dedi.
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'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

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