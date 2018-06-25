Samanyolu Haber /Gündem / İnce, propaganda sürecinde mitinglerini yayınlamayan TRT'yi salondan çıkardı: TRT'nin burada ne işi var? /25 Haziran 2018 13:44

İnce, propaganda sürecinde mitinglerini yayınlamayan TRT'yi salondan çıkardı: TRT'nin burada ne işi var?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın toplantısına katılan TRT'ye "İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi vermeyen TRT'nin burada ne işi var?" sözleriyle tepki göstererek, gazetecileri salondan çıkardı.

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Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin karşısına çıkan İnce, TRT ekibini "Mitinglerimi göstermeyenin burada ne işi var" diyerek basın toplantısının yapıldığı salondan dışarı çıkardı.
İnce, basın toplantısı başlamadan önce gazetecilerin karşısına geçerek, "TRT burada mı arkadaşlar?" diye sordu. TRT ekibinden gazetecilerin orada olduğunu öğrenen İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi vermeyen TRT'nin burada ne işi var?" diye sordu.

TRT ekibinin dışarı çıkmasıyla toplantıya devam etti.
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