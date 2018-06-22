İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

Miting için Gündoğdu Meydanı’nda 50 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde ve 16 metre yüksekliğinde sahne kuruldu. Meydana bakan yüksek katlı apartmanlara, ‘Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’ yazılı pankartlar asıldı, bayraklarla süslendi.







2 milyon kişinin katıldığı iddia edilen mitingte İnce’nin konuşmasından bazı satır başları şöyle:





*Denizle uyuyan denizle uyanan güzel İzmir. Güneşin, bağımsızlığın, ilk kurşunun kenti İzmir. Dün İzmir’de bir şehidimiz vardı. Tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum herkesi. Bu 49. gün. 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var parayı bizden alıyor, Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor. Bir yanda Erdoğan’ın medyası, bir yanda halkın medyası. Kaybeden yalnızca anket şirketleri olacak. Erdoğan bile kaybetmeyecek.





*Her iktidarın makbul insanı vardır. İlk defa 81 milyon makbul insan olacak. Ben annelere söz veriyorum; sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik, yabancı dil öğreteceğiz.





*Son günlerde benim çocukluğuma kadar iniyorlar. Yakında İkinci Dünya Savaşı’nı da Muharrem İnce çıkardı diyebilir. Üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum Erdoğan’ın ortaokul diploması var mı?





*81 milyona namus sözü veriyorum. Saydığım yardımlara Temmuz ayı içinde 100 TL zam yapacağım. Her şey hazır. Kadro hazır. Ekonomi, dış politika ile ilgilenenler hazır. Zımba gibi bir ekip. Yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu’nu sadece CHP’lilerle yapmayacağım. Her partiden insanlar olacak. Türkiye’yi birleştireceğim. Bu çalışmalarım 7 yıllık çalışmalar. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben ülkeyi yönteme planları yapıyordum.





OHAL 48 SAAT İÇİNDE KALKACAK







*48 saat içinde OHAL kalkacak. MB’nin başkanını parti genel merkezine davet etmeyeceğim. Siyasetten arındırılmış bir ekonomi politikası izleyeceğim. Terör örgütleri ile amansız bir mücadele edeceğiz. Türkiye bugün Dünya Kupası’nda oynayamıyor. Spor siyasallaştı. Kulüp, fedarasyon seçimlerine karıştı, Pasolig çıkardı. Hemen Pasoligi kaldıracağım. Suriye’ye büyükelçi atayacağım. Türkiye’de, dünyada barış politikası ile 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla ülkelerine göndereceğiz. Yargıyı hemen düzenleyeceğiz. Özel hayatın gizliliği esas olacak. 100 gün içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK ile işten atılanlar var. Dava açılmışsa sonucu bekleyeceğiz, dava yoksa hemen işe iade edeceğiz. Askeri okulları yeniden açacağım.





‘AB KAMPANYASI BAŞLATACAĞIM’





*3600 ek göstergeye vereceğim. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Sektörel bazda yeniden değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda hemen AB ile kampanya başlatacağım, Avrupa’daki kentleri gezeceğim. 50 devletin büyükelçileri beni görmek istedi.





‘ALLAH BELANIZI VERSİN, NE DİYEYİM SİZE’





*(Miting alanında internet kesintisi üzerine) İnterneti de çaldınız. Allah belanızı versin, ne diyeyim ben size? Hiç moralinizi bozmayın. Meydanlar doluysa işler iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir. Bedava olacak sınavlar. Üniversite öğrencilere 500 TL’lik iki burs vereceğiz. Karşılıksız. Öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mazot çiftçiye 3 TL olacak. Fındık 15 TL olacak. Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Ramazan Bayramı’nda emeklileri kandırdılar. Kurban Bayramı’nda her emekliye bir asgari ücret vereceğiz.





‘YSK’NIN ÖNÜNE GİDECEĞİM’





*Her yıl yüksek lisans ve doktora için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. Bu seçim eskinin son, yeninin ilk seçimi olacak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Sandıklarda bekleyeceksiniz. Ben de YSK’nın önüne gideceğim. Bunu birlikte başaracağız.