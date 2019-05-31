İnce eleyip sık dokuyor

Habertük yazarı Fatih Altaylı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen partinin ciddiye alınmadığını söyledi. Altaylı yazısında, “Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum.” dedi.





AKP İÇİNDE TEDİRGİNLİK VAR





Altaylı’ya göre, AKP’liler arasında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakanlarda Ali Babacan’ın ne yapacağı konusunda meraklı bir bekleyiş ve tedirginlik var.





Altaylı'ya göre herkes gibi Babacan’ın da dikkati Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimden yine zaferle çıkması bekleniyor.





"ERKEN YOLA ÇIKMAK İSTEMİYORLAR"





Altaylı, makalesinde, “23 Haziran’da ne olacağını bekliyorlar. Sonrası için aceleleri yok. 4 yıl seçim olmayacağı varsayımından hareketle erken yola çıkmak istemediklerini zannediyorum. 4 yıl boyunca AKP’nin ve liderinin hedefi olmaktan imtina ettiklerini zannediyorum." tespitinde bulundu.





Makalede, "Buna mukabil zor da olsa bir erken seçim ihtimalini de göz ardı etmiyor olmalılar ki çalışmayı da bırakmış değiller." ifadesi dikkati çekti.





Ali Babacan'ın kurulacak partide farklı görüşten insanlara da görev vereceği belirtiliyor.





"HER SİYASİ GÖRÜŞE AÇIK OLMALIYIZ"





Altaylı, "Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum. Çevresine 'Tüm görüşleri bir araya getirmeliyiz ama bunu vitrin süsü olarak değil, parti politikası olarak içselleştirmeliyiz. Her türlü siyasi görüşün olumlu katkılarına açık olmalı ve her görüşün iş yapma ve düşünme kapasitesi yüksek insanlarına kapıyı açıp gerçek anlamda değer ve görev vermeliyiz' diyormuş." ifadelerin kullandı.





KULUÇKA SÜRESİ UZUN OLACAK





Altaylı şöyle devam etti: "Duyduklarım Babacan’ın 'neo muhafazakar-neo liberal' bir çizgide yürümek istediğini gösteriyor. Ancak bu yürüyüşü bugünden yarına beklemeyin derim. Kuluçka süresi uzun olacak. Bana bu bilgileri veren arkadaşım 'Süleymaniye’nin temeli otursun diye 7 yıl bekledi Sinan' dedi. Ben de güldüm. 'Mimar Sinan Türkiye’de siyaset yapmıyordu, asırlarca dayanacak bina yapıyordu' dedim.”