İnanmayacaksınız ama her dört kişiden birinin silahı var

Umut Vakfı’nın araştırmasına göre, ülkede 4 kişiden birinin silahı var. Üstelik bu silahların yüzde 85’i ruhsatsız.





Cumhuriyet gazetesinden Ayşegül Başar’ın haberine göre Umut Vakfı, Türkiye’de 20 milyon silah bulunduğunu, bunların 2.5 milyonunun ruhsatlı, 17 milyonunun ise ruhsatsız olduğunu ortaya koydu. Bu da silahların yüzde 85’inin ruhsatsız olduğu anlamına geliyor. Dünya çapındaki silahlanma oranında 27’nci sırada yer alan Trürkiye’de her dört kişiden birinin silahı var. Son on yılda silahlanma oranı ise 10 kat artmış durumda.





Suça karışan silahların çoğu bireysel ruhsatsız silahlar





Bireysel silahla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla, bunların yüzde 84’ü de ruhsatsız silahlarla işleniyor. Ateşli ve kesici silahlarla işlenen suçların yüzde 71’i tüfek, tabanca, beylik silahı gibi ateşli silahlarla, yüzde 29’u kesici ve delici aletlerle gerçekleştirildi. Beylik silahlarıyla yaşanan olayların büyük çoğunluğunu polis ve asker intiharları oluşturuyor.





“Korku ve güvensizlik silahlanmayı artırıyor”





Verileri yorumlayan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, insanların korku ve güvensizlik hissinden ötürü silahlanmaya yöneldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı düzeyinde halkın silahlanmasının darbe gibi durumlardan kendini koruyabilmesi için uygun olacağı doğrultusunda bir kanaat oluştu. Biz bu durumun karşısındayız. Kendini böyle koruyabileceğini düşünen vatandaş silaha sarılıyor. Türkiye’de iki evden birinde silah var. Yaklaşık 19 milyonluk bir rakam söz konusu ve kayıt dışında da talep artışı var” diyor..





“Silahlı komşu silahlanmayı tetikliyor”





“Teşvik daha çok ön plana çıkıyor, silahı olan komşusundan etkileniyor. Bir başka modelini aldığında eskisini başka birine bırakıyor. İllegal silahlarda caydırıcılık yok. Caydırıcılık olmadığı için sorun çözülmüyor”