'İnanmakta güçlük çektik ve şok yaşadık'

Üç günlük İngiltere ziyareti sırasında Erdoğan ve beraberindeki heyet ile görüşen fon yöneticileri, Erdoğan'ın bir yandan artan enflasyonu aşağı çekmeyi, TL'deki değer kaybının önüne geçmeyi ve bir yandan da faizleri düşürmeyi nasıl başarmayı planladığı konusunda şaşkınlık içinde kaldıklarını belirttiler.





Reuters'in haberine göre bazı yatırımcılar Erdoğan'ın yurtiçindeki hasımlarını etkisizleştirmiş olmasına rağmen, uluslararası finans piyasalarına ekonomide alışılagelmiş kurallara ters düşen politikalarla meydan okumada çok zorlanacağını belirttiler.

Gelişmekte olan piyasalar dolardaki değer artışı, petrol fiyatlarında yükseliş ve borçlanma maliyetlerindeki artış nedeniyle birkaç haftadır sert dalgalanıyor. Ancak yüksek cari açık ve para politikasını kimin yönettiği hakkındaki soru işaretleri nedeniyle Türkiye, gelişen piyasalar içinde en kötü etkilenenler arasında yer alıyor.





Erdoğan'ın gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde ağırlığını

artırmayı planlandığını açıklaması, TL'nin dün dolar karşısında sert değer yitirmesine, dolar/TL'nin yeni tarihi zirveye

yükselmesine yol açtı.

Türkiye'de 2000'li yıllar öncesinde yüksek seviyelerde bulunan ancak sonrasında tek basamaklara inen enflasyon geçen yıl itibariyle tekrar çift hanelere çıktı. Kendisini yüksek faizin düşmanı olarak tanımlayan Erdoğan, enflasyonda artışı dizginlemek için borçlanma maliyetlerini yükselten alışılagelmiş para politikalarına da meydan okuyor.

Görüşmelerin siyasi açıdan hassasiyeti nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen yatırımcılar, Erdoğan'ın yaklaşımından ve böylesine kırılgan bir dönemde piyasalarla savaşa girmeye hazır olmasından şaşkına döndüklerini ifade ettiler.

DÜŞMAN ARIYOR





Büyük ölçekli bir varlık yönetim şirketinde çalışan bir fon yöneticisi Erdoğan'ın düşmanlardan oluşan uzun bir liste

tuttuğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Herkes ile savaşıyor... Muhalefetle savaşıyor, Gülen ile savaşıyor, radikallerle, başarısız darbe girişimiyle savaşıyor; şimdi de piyasalarla savaşıyor ve bu da tehlikeli olur."





Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile yapılan basına kapalı toplantıya katılan bir yönetici ise, "Yurtiçinden istediğiniz

kadar düşman bulun. Ancak finans piyasalarına çatarsanız bu savaşı kazanamazsınız" dedi.





Erdoğan ile toplantıya katılan bir portföy yöneticisi ise cumhurbaşkanının "son derece dürüst" olduğunu ve 24 Haziran

seçimlerini kazanması halinde faizlerin izleyeceği seyir hakkında çok net konuştuğunu ifade etti.





Aynı portföy yöneticisi, "Erdoğan... (tekrar) cumhurbaşkanı seçilmesi halinde faizlerin yüksek değil düşük olmasını

sağlayacağını söyledi... Yüksek faizlerin yüksek enflasyona yol açtığı görüşünde; ben bu görüşe katılmıyorum" dedi.





Şirketi Erdoğan ile yapılan görüşmeye katılan üçüncü bir fon yöneticisi de, "Piyasanın bir avuç spekülatörden oluştuğunu düşünüyor ve hedef kitlesi de onlar değil. Hedef kitlesi Türkiye'deki sıradan insanlar ve onların da düşük faizlere ihtiyacı var" dedi.

Aynı fon yöneticisi, "Peki, o zaman neden Londra'ya gelip de kurumsal yatırımcılara tam da duymak istemedikleri bu mesajı veriyor?" dedi.



