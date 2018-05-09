‘İmza’da son gün: Doğu Perinçek de 100 bin imzayı geçti

Aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

100 bin imza ve fazlasını toplayan isimler 24 Haziran’da seçime girebilecek.

24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleşecek. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvurusu YSK tarafından kabul edildi.





Akşener ve Temel Karamollaoğlu imza toplama süresinin başlamasından kısa bir süre sonra 100 bin imzayı toplamayı başardı.





Perinçek ise bugün saat 14.00 itibarıyla 110 bin 30'ü geçerek cumhurbaşkanı adayları arasına adını yazdırdı.







