Samanyolu Haber /Gündem / 'IMF'ye 5 milyar dolar borç' yalanı belgesiyle çökertildi /20 Kasım 2017 20:30

'IMF'ye 5 milyar dolar borç' yalanı belgesiyle çökertildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'nin, Türkiye'den 5 milyar dolar borç istediğini, kendisinin de "verin" dediğini ve bunun ardından IMF'in borç istemekten vazgeçtiğini söyledi. Cem Toker ise IMF'den yapılan açıklamada, 2008 krizi sonrası ek kaynak arttırım kararına Türkiye'nin 'moral' destek verdiğini ancak hiç para veremediğini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "IMF'e borç kaldı mı kalmadı. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. Arkadaşlara dedim ki verin. Baktılar ki Türkiye verebiliyor, vazgeçtiler" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Cem Toker, "IMF'ye yazdım sordum, Türkiye'den borç istediniz mi? Resmi yanıt geldi... 2008 kriz sonrası ek kaynak arttırım kararına Türkiye'den 'moral' destek verdi diyorlar.  Kasım 2017 kaynak aktaranlar listesinde, Yunanistan bile var ama Türkiye görünmüyor." paylaşımında bulundu.

Cem Toker, paylaşımına IMF'ye yazdığı mektup ve yanıtı da ekledi.






Uğur Gürses de konuya ilişkin, "2009 krizi sonrasında ihtiyat için bir kaynak oluşturma kararı alındı ve ülkeler IMF'ye fon taahhüdünde bulundular. Türkiye de buna 5 milyar dolarla katıldı" bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet
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