Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Türkiye'ye uyarı.... /25 Mayıs 2018 12:39

IMF'den Türkiye'ye uyarı....

IMF: Merkez Bankası yöneticilerine, işlerini yapma imkânı verilmeli

SHABER3.COM

IMF Başkanı Christine Lagarde, Türkiye'nin piyasaların baskısı altında bulunduğunu belirterek,  "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yöneticilerine işlerini yapma imkânı verilmeli" dedi.

Lagarde, Türkiye'nin piyasaların baskısı altında bulunduğunu, bu baskının temelinde piyasaların Türkiye'nin politikalarında tutarsızlık görmelerinin olduğunu söyledi.

Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası yöneticilerine işlerini yapma imkanı verilmeli" diyen Lagarde, "TCMB'nin bağımsız olması önemli" dedi.

Lagarde, Türkiye'nin gerçekten güçlü temel göstergelere sahip olduğunu da vurguladı.

IMF'nin, ABD Doları'nda güçlenmenin gelişmekte olan piyasaları etkileyeceğini söylediğini hatırlatan Lagarde, "Güçlü dolar bazı gelişmekte olan piyasaları istikrarsızlaştıracak"dedi.

Global ekonominin şu anda bulunduğu yerden gerçekten memnun olduğunu ifade eden Lagarde, "Global ekonomi şu anda çok daha güçlü bir durumda" diye konuştu.
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