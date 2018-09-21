Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Türkiye açıklaması /21 Eylül 2018 09:02

IMF'den Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) ve YEP'te açıklanan makroekonomik öngörüleri not ettiklerini söyledi.

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Haftalık basın toplantısında, bir gazetecinin Türkiye'ye ilişkin sorusunu yanıtlayan Rice, "Yapılan açıklamaları ve öngörüleri not ettik. Bu öngörüleri ve Türk otoritelerin hedeflerini başarmalarını destekleyecek önlemleri daha ayrıntılı değerlendireceğiz. Bunu, Türkiye için daha önce 4. Madde kapsamında yayınladığımız raporda yaptığımız öneriler ışığında gerçekleştireceğiz" dedi.
Rice ayrıca, Türkiye için makroekonomik öngörülerini, önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak IMF Yıllık Toplantısı sırasında açıklanacak olan "Dünya Ekonomik Görünüm" raporu çerçevesinde güncelleme sürecinde olduklarını da ekledi.
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