Samanyolu Haber /Gündem / IMF Türkiye'den borç istedi mi? Nedir bu işin aslı /16 Şubat 2019 11:16

IMF Türkiye'den borç istedi mi? Nedir bu işin aslı

Cumhurbaşkanı “IMF borç verebileceğimizi anlayınca vazgeçti” dedi; iktisatçı Mustafa Sönmez’den yorum geldi: O iş öyle değil

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İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘IMF’nin birkaç yıl önce Türkiye’den borç istediği ve Türkiye’nin borç verebileceğini anlayınca almaktan vazgeçtiği’ yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kişisel Twitter hesabından Erdoğan’ın IMF ile Türkiye arasındaki borç ilişkisine dair sözlerini paylaşan Sönmez, “O iş öyle değil. IMF’nin esas patronu ABD’dir. IMF kaynak havuzunu büyütmeye karar verince % 1 paya sahip Türkiye dahil üye ülkelerden katkı istedi. Ama Türkiye’ye sıra gelmeden kaynak ABD’den geldi. IMF herkese teşekkür etti. Hadise budur” yorumunda bulundu. Sönmez'in yorumu 30 dakika içinde yüzlerce kez yeniden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma akşamı ATV-A Haber ortak yayınında gündemi değerlendirirken, IMF ile Türkiye arasındaki ilişki konusunda şunları söylemişti:

“Biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı IMF'ye borç. IMF, CHP iktidarının, bu SHP olabilir CHP olabilir, birbirinden farkı yok 2013 Mayıs'ında IMF borcumuzu sıfırladık. Bu işi biz başlatmadık ama biz çözdük. CHP bunu gündeme getiriyor. IMF bizden 2 sene önce 5 milyar dolar borç istedi. Ben o zaman Başbakandım, dedim ki 'verin' dedim. IMF vereceğimizi anlayınca borç almaktan vazgeçti. Şu anda IMF ile bizim ilişkimiz yok.”
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