IMF tarihinin en büyük kredisi Arjantin'e

IMF (Uluslararası Para Fonu), Arjantin'e sağladığı üç yıllık 50 milyar dolar değerindeki krediyi 7 milyar daha artırarak 57 milyar dolara çıkardı.







IMF Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, bu krediyi IMF tarihinin en büyük kredisi olarak duyurdu.





Bu krediyi sağlaması için de Arjantin Merkez Bankası'nın güç kaybeden pesoya tüm gücüyle destek vermesini şart koştu.





Lagarde, anlaşma gereği Arjantin Merkez Bankası'nın pesoya ancak sıradışı durumlarda müdahale edebileceğini söyledi.





Arjantin pesosu, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 50 değer kaybetti.





Yatırımcıların Arjantin'in 2019 yılına dair döviz cinsinden borcunu ödeyemeyeceğine dair oluşan kaygısı, pesonun en kötü performans gösteren para birimleri arasına girmesine yol açmıştı.





Arjantin Merkez Bankası bu yıl rezervlerindeki 16 milyar doları pesodaki kötü gidişatın önüne geçmek için harcadı.





IMF yönetim kurulunun onayının ardından devreye girecek yeni anlaşma gereği fonlama hükümet bütçesini destek için kullanılacak. Fonun ilk kısmı Arjantin'in eline geçmişti.





Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir basın toplantısında konuşan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Guido Sandleris ise peso için bir alım-satım aralığı belirleyeceklerini, ancak bu aralık dışına çıkması takdirinde pesoya müdahale edeceklerini belirtti.





Sandleris, bu aralığın bir dolara karşılık 34-44 peso olarak belirlendiğini aktardı.





Sandleris, bu aralığın dışına çıkması takdirinde pesoya yapılacak müdahalenin günlük olarak 150 milyon dolar tavanında gerçekleşeceğini vurguladı.





Arjantin Merkez Bankası, bu yıl yaptığı artırımlarla faizi yüzde 60'a kadar çıkarmıştı.





Arjantin Merkez Bankası'nın eski Başkanı Luis Caputo'nun kişisel sebeplerle istifa ettiği salı günü duyurulmuş, bu pozisyona Sandleris atanmıştı.





Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Arjantin, pesoda yılın başından beri yaşanan sert değer kaybıyla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle mayısta IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı. Arjantin’in talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören üç yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.





IMF’nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren stand-by anlaşması, Arjantin’in para fonuyla 1956’dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçti. IMF’ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı.

BBC Türkçe