'IMF ile görüşüldüğünü duyuyoruz, soruyoruz ama cevap alamıyoruz'

CHP Ekonomi Masası, yerel seçimlere yönelik kampanya döneminde sahada olmaya devam edecek. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekonomi Masası’nın önümüzdeki ay bir toplantı yaparak, sahadan gelen veriler ve izlenimlerini kamuoyuna aktaracağını ifade etti.







İl ziyaretlerinin devam ettiğini söyleyen Öztrak, şubat ayında, İstanbul’da Ekonomi Masası’nı tanıtan bir toplantı yapacaklarını belirtti.





Toplantıda, Ekonomi Masası’nın sahada edindiği veri ve izlenimleri aktaracağını ifade eden Öztrak, Türkiye’nin dört bir yanındaki illere giderek, krizin etkilerini yerinde izliyor olmalarının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını işaret ederek, “İnsanlar gerçekten kendilerini yalnız hissediyorlar. Ekonomik kriz insanları yalnızlaştırıyor ve ciddi şekilde karamsarlığa sürüklüyor. Vatandaşlar dertlerini anlatmak istiyor” diye konuştu.





IMF İLE ANLAŞMA İDDİASI





Seçim kampanyası boyunca Ekonomi Masası’nın sahada olacağını vurgulayan Öztrak, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin Ekonomi Masası bünyesinde çalışmalar yapacağını kaydetti.





İktidarın yerel seçimlerden sonra IMF ile masaya oturacağını söyleyen Öztrak, şunları dile getirdi:





“Uluslararası bir yayında Türk yetkililerin IMF ile beraber çalıştıkları, IMF’den görüş aldıklarına ilişkin ifadeler var. Ayrıca devletin memurlarının marttan sonra IMF ile anlaşmaya gidileceği yönünde beklentileri körükledikleri şeklinde istihbarat alıyoruz. Bunu soruyoruz ama bir türlü yanıt alamıyoruz.”





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, iktidarın ekonominin iyiye gittiğine ilişkin açıklamalar yaptığını kaydeden Öztrak, “Ekonomi iyiye gidiyorsa niye bu kadar çok krediyi yapılandırıyorsunuz? Neden tüketici borçlarını bir bankanın üzerinde toplama yönünde bir yapılandırma yapılıyor? Neden birden bire tam seçim öncesinde insanlara elektrik yardımı veriyorsunuz” diye sordu.





CEZALAR SUSTURMAYA YÖNELİK





Öztrak, partisinin milletvekillerinin tazminat davalarına ilişkin oluşturduğu fonla ilgili de bilgi verdi.





Öztrak, “CHP Genel Başkanı’nın yapmış olduğu konuşmalarda aslında hakaret davasını, tazminatı gerektirecek unsurlar yok. Bugün eşit olmayan bir yarış var. AKP Genel Başkanı kendisini Cumhurbaşkanlığı’nın dokunulmazlık kılıfı içine koşmuş. Ne derseniz Cumhurbaşkanı’na hakaret kapsamında yorumlama yönünde maalesef bir eğilim var. Bu eğilim içinde olmayan mahkemelerin de Saray tarafından verilen talimatlarla heyetleri değiştiriliyor” değerlendirmesi yaptı.





Verilen cezaların yapıldığı iddia edilen fiille orantılı olmadığını kaydeden Öztrak, “Bu cezaların tamamı ana muhalefet partisi Genel Başkanı’nı konuşturmamaya dönük cezalar” dedi. Ortada demokrasiyle ilgili bir problem olduğunu kaydeden Öztrak, “Demokratik bir ülkede bir siyasetçi, diğer bir siyasetçiye bu büyüklükte tazminat davaları açmaz açamaz. Bu tür davalarda tazminatlar sembolik olur” diye konuştu.





Cumhuriyet