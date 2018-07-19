Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF bir kez daha uyardı: Türk ekonomisinde aşırı ısınma var /19 Temmuz 2018 01:33

IMF bir kez daha uyardı: Türk ekonomisinde aşırı ısınma var

IMF, Türkiye ekonomisinde aşırı ısınma işaretlerine dikkat çekti.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti, Türkiye ekonomisinde aşırı ısınma işaretleri gözlemlediklerini belirtti.

Milesi-Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz" dedi. IMF'nin pazartesi yayımlanan güncel DEG raporunda, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentisine yer verilirken, 2019 büyüme beklentisine değinilmemişti.

Nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda ise Türkiye'ye yönelik 2018-2019 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

Direktöre göre yüzde 4 civarında büyüme, gelişen ülke ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önününe alındığında iyi bir performans.

'BÜYÜME BEKLENTİLERİNİN AŞAĞI ÇEKİLMESİNDE TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU'

Milesi-Ferretti, Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerinin aşağı çekilmesinde, global finansal şartlarının sıkılaşması, artan petrol fiyatları ve Türk lirasındaki değer kaybının etkili olduğunu aktardı.
Büyümenin yüzde 4 civarında dengelenmesinin enflasyonun düşmesine olanak sağlayacağına işaret eden Milesi-Ferretti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin yüzde 7'nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi.

Dolayısıyla, sürdürülebilir olmayan büyümenin yavaşlayacağını bir süredir öngörüyorduk. Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans".

Milesi-Ferretti, büyüme dengelenirken cari açık ve yüksek enflasyon gibi kırılganlıkların azaltılmasının önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
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