Samanyolu Haber /Gündem / IMF Başkanı'ndan korkutan uyarı: Fırtınaya hazır olun /11 Şubat 2019 17:56

IMF Başkanı'ndan korkutan uyarı: Fırtınaya hazır olun

Küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavaşladığını söyleyen IMF Başkanı Lagarde, "Fırtınaya hazırlıklı olun" dedi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavaşladığına dikkat çekti ve küresel ekonomiyi etkileyen “dört bulutun” olası bir “fırtına” yaratabileceğini uyarısı yaptı.

Dubai’de düzenlenen World Government Summit’te konuşan Lagarde, ülke yönetimlerinden, olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Söz konusu riskler arasında “ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri artırımı, finansal sıkılaşma, Brexit süreci belirsizliği ve Çin ekonomisindeki artan gerileme” olduğunu belirten Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını söyledi.


 
Lagarde, “Bu gerginliğin nasıl yatışacağını bilmiyoruz fakat şimdiden ticaret ve piyasadaki güveni etkilemeye başladığını görebiliyoruz” diye konuştu.

IMF Başkanı ayrıca hükümet ve şirketlerin yüklü borç masraflarının da çeşitli riskler olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır.”
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