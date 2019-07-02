IMF Başkanı Lagarde görevinden çekildi

IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Konseyi tarafından kasım ayında görevden ayrılacak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yerine aday gösterilmesinin ardından IMF’deki görevinden geçici olarak feragat ettiğini duyurdu.





Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, salı günü Twitter hesabından bir süredir devam eden AB kurumları yönetici adayları görüşmelerinde sona geldiklerini duyurdu. Tusk, Türkiye saatiyle 20:00 sıralarında da Avrupa Konseyi’nin hali hazırda IMF Başkanı olarak görev yapan Lagarde’ı Avrupa Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.





Lagarde: IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi’yle yaptığım değerlendirmeler neticesinde...





Lagarde da Twitter hesabında yaptığı açıklamada adaylıktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Bu gelişmeler ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi’yle yaptığım değerlendirmeler neticesinde adaylık süresince IMF Başkanı olarak sorumluluklarımdan feragat etme kararı aldım” dedi. IMF Başkanı, resmi Twitter hesabındaki ‘hakkında’ bölümünü de şöyle değiştirdi:





“Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na aday gösterildim, IMF’deki yönetici direktör olarak görevlerimden feragat ettim.”





Sadece Lagarde değil, başka pozisyonlar için de adaylar belirlendi







Avrupalı Birliği'nin (AB) önde gelen siyasetçileri, üç gün süren müzakereler sonucunda birliğin önemli pozisyonlarına Lagarde dışında şu isimleri önerdi:





- Avrupa Konseyi Başkanlığı'na Belçika Başbakanı Charles Michel





- Avrupa Komisyonu Bşkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen





- AB Dış İlişkiler Şefliği'ne İspanyol siyasetçi Josep Borrell





Fransa’nın ilk kadın maliye bakanı olan Lagarde; 2011’den bu yana, 8 senedir IMF’nin başındaydı. Lagarde, seçilmesi takdirinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın olacak.





(T24 Dış Haberler)



