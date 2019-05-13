İmamoğlu'nun vaadlerini bir bir kabul ettiler

İBB bugün AKP'li Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında toplandı. AKP'li İBB Meclis üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım ve su indirimlerine ilişkin kararlarını destekleyen teklifler verdi. AKP'nin İmamoğlu'nun indirim kararlarını destekleyen tekliflerine CHP'de destek verdi.







İBB Meclisi'nde alınan kararlarla aylık akbilin 40 lira olmasına, uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da kurulmasına karar verildi.





İmamoğlu, attığı mesajda AKP’nin bu taahhüdünü hatırlatarak şöyle yazdı:





“İBB’deki görevim sırasında İETT’ye öğrenciler için genç kartın 85 TL’den 50 TL’ye indirilmesi çalışması yapılması için talimat vermiştim. Siyasi rakibimiz 'Gelin 40 TL yapalım' demişti. Bugün İBB Mayıs Meclis’i başlıyor, bütün meclis üyelerimiz süreci yakından takip edecekler.”





Ekrem İmamoğlu paylaştığı videoda da, İBB’nin CHP’li ve İYİ Parti’li Meclis üyelerine sürecin takipçisi olması gerektiklerini ifade etti.





İmamoğlu ne vaat etmişti?





Millet İttifakının İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul’da ulaşımda ve su fiyatlarında indirim yapacağını vaat etmişti. İmamoğlu sandıktan zaferle çıkmış ancak YSK’nın hukuksuz iptal kararıyla mazbatası elinden alınmıştı. 19 gün görevde kalan İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim yapılması konularının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin gündemine getirilmesi için talimat vermişti.

İmamoğlu, İBB Başkanlığı döneminde ayrıca İBB Meclisi bünyesinde ‘uyuşturucu ile mücadele’ komisyonu kurulmasını istemişti. İmamoğlu’nun bu talebi Meclis’te çoğunlukta bulunan AKP grubu tarafından reddedilmişti.





Aylık öğrenci kartının 85 liradan 50 liraya düşürülmesi, 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz yolculuk, 0-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yolculuk, dini-milli-resmî bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olması konularının Mayıs ayı meclisinde gündeme getirilmesi talimatını veren İmamoğlu su birim fiyatında da yüzde 40 indirim yapılması için talimat vermişti.





YSK kararı ile İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplanan İBB Meclis’inde, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci indirimi ile talimatları görüşüldü ve bu talepler kabul edildi. İBB Meclisi’nde alınan kararlarla aylık akbilin 40 lira olmasına karar verildi. Uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da kurulması talebini reddeden AKP grubu bu kararından da geri adım atarak komisyonun kurulmasına onay verdi.