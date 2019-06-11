Samanyolu Haber /Gündem / 'İmamoğlu'nun son 5 yılı didik didik ediliyor' /11 Haziran 2019 09:11

'İmamoğlu'nun son 5 yılı didik didik ediliyor'

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık yüzde 80'lik bölümü incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları iş ve işlemleri kısaca Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde yapılan her konu araştırılıyor" dedi.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "İmamoğlu’nun 5 yılı didik didik ediliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun her şeyini araştırıyorlar. Hem öyle bir araştırma ki öyle-böyle değil" ifadesine yer verdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuya dair açıklamasını da okurlarına aktaran Öztürk, şöyle devam etti:
"Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma dosyaları İmamoğlu'nun lehine sonuçlanmış olanlar arşivden çıkarıldı ve bu kez farklı müfettişler tarafından yeniden inceleniyor.

Mevcut dosyalara göre Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde açığı bulunamadı ama adaylık döneminde bulmak ve onu da seçim öncesi patlatmak için yoğun bir çaba gösteriliyor. Seçim dönemine kadar bulunamazsa da, başkan seçilmesi halinde bu kez başkanlığının düşürülmesi için gündeme getirilecek.

İŞLEMLERİN YÜZDE 80'İ İNCELEMEDE

Bayram öncesi Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmaya başlayan bir mülkiye müfettişi, 15 kişilik teknik bir ekiple özel bir çalışma yürütüyor ve Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yıllık başkanlık dönemindeki her şeyi araştırıyor.

Beylikdüzü'nün CHP'li yeni Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Çalık, Sözcü'nün sorusu üzerine belediyedeki durumu şöyle anlattı:

'Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık yüzde 80'lik bölümü incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları iş ve işlemleri kısaca Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde yapılan her konu araştırılıyor. Yargıya intikal ettirilip belediyemiz lehine sonuçlanan konuların dosyaları da yeniden didik didik ediliyor. Çalışmalar hemen bitecek gibi değil.'"
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